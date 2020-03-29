«Интер» отказался от идеи купить Видаля
Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль больше не входит в трансферные планы миланского «Интера», сообщает Mundo Deportivo.
В приобретении чилийца был заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте, он активно вёл переговоры с самими Видалем в зимнее трансферное окно, но переход тогда не состоялся и контакты игрока с итальянской командой также прекратились.
До «Барселоны» Артуро Видаль выступал за чилийский «Коло-Коло», немецкий «Байер», итальянский «Ювентус» и «Баварию». В составе «Барселоны» Видаль выиграл чемпионат и Суперкубок Испании. В текущем розыгрыше Ла Лиги чилиец провёл за каталонскую команду 22 матча и забил шесть мячей. Со сборной Чили Видаль два раза выигрывал Кубок Америки.
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