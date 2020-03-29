Инс: решение аннулировать сезон АПЛ вызовет большую шумиху в Ливерпуле

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс прокомментировал ситуацию с решением о судьбе сезона английской Премьер-лиги, призывая доиграть его при первой же возможности.

«Это сложная ситуация, потому что невозможно угодить всем. Можете ли вы представить себе 30 лет ожидания, чтобы выиграть сезон, и вот, когда вы находитесь на грани и близки к нему, он заканчивается аннулированием?



Это решение вызовет большую шумиху в Ливерпуле. Мы хотим расстроить одну команду, чтобы все остальные были довольны, или отдать победу «Ливерпулю»? Мы должны завершить сезон, что бы ни случилось, ведь мы говорим только о девяти играх. Будь то за закрытыми дверями или нет, решать другим, но на кону слишком много для всех, не только для «Ливерпуля».



Повышение или вылет из Премьер-лиги тоже имеет огромное значение для команд, поэтому однозначно, что сезон должен быть завершён. Мы не знаем, как долго это продлится, но признавать его недействительным не имеет смысла.



Когда футбол в конечном итоге возобновится, «Ливерпуль» по крайней мере будет играть без дополнительного давления обязательств в Лиге чемпионов и с менее сжатым графиком, после их вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико Мадрид» незадолго до приостановки соревнований», — приводит слова Инса Mirror.



Напомним, после 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» (57) занимает 2-е место.