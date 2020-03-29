Фердинанд: если у АПЛ нет немедленного решения, то сезон нужно признать недействительным

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что если у руководителей английской Премьер-лиги до сих пор нет решения по окончанию сезона, то сезон следует признать недействительным.
«Такого рода времена, когда ты изолирован дома с близкими родственниками, заставляют вспомнить, насколько важны спорт, контакт с людьми и общение.
Футбол — это всего лишь игра, как бы серьёзно мы к ней ни относились. Гораздо важнее, что происходит в обществе. Я очень чётко высказался по этому поводу и по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения: если у руководства английской Премьер-лиги нет немедленного решения, тогда этот сезон нужно признать недействительным и в следующем сезоне начать заново.
Многие люди, такие как болельщики «Ливерпуля», скажут, что я так говорю потому, что я не хочу, чтобы они выиграли лигу. Если бы моя команда оказалась в этой ситуации, в первую очередь я бы думал о здоровье людей, а не о своей игре. Думаю, руководители лучше понимают необходимость аннулировать сезон и начать заново. Некоторые люди будут расстроены этим, но какое бы решение ты ни принял, всегда найдутся недовольные», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.
Напомним, после 29 туров «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» (57) занимает 2-е место, а «Лестер» (53) – третье. «Манчестер Юнайтед» (45) отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 3 очка, находясь на 5-м месте.
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