Аршавин: чтобы отыграть 8 туров РПЛ, можно и в 4 недели уместиться

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал приостановку Российской Премьер-Лиги из-за эпидемии коронавируса.
«Мое мнение, как болельщика, зрителя и участника отчасти, хочется, конечно, чтобы чемпионат был продолжен и матчи были доиграны, но, на мой взгляд, нужно готовиться к тому, что 10 апреля, когда состоится очередная встреча РПЛ и РФС, придётся настраиваться на то, что мы вынуждены будем играть без зрителей. Чтобы отыграть 8 туров, полтора месяца должно хватить. Но вообще, можно и в четыре недели уместиться», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Пауза в чемпионате России продлится до 10 апреля. В РПЛ сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
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