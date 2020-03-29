Футболистка сборной России Коваленко — об отношениях: парня нет, я псих-одиночка
Футболистка московского ЦСКА и национальной команды России Ксения Коваленко ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
Один из пользователей социальной сети поинтересовался, есть ли у футболистки сборной России молодой человек.
«Нет. Я псих-одиночка», — ответила Коваленко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Другой пользователь спросил, каких мужчин предпочитает Ксения. Вместо ответа футболистка опубликовала фотографию бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, основателя и совладельца клуба MLS «Интер Майами».
Фото: «Инстаграм» Ксении Коваленко
Ранее сообщалось, что девушке была проведена операция на передней и боковой крестообразных связках, а также на мениске правого колена.
Футболистка сборной России поработала с мячом спустя несколько дней после операции на ноге
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