Смолов ответит на вопросы болельщиков «Сельты» в социальных сетях
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», ответит на вопросы испанских болельщиков в клубных социальных сетях. Об этом сообщили в официальном "твиттере" «Сельты».
Задать вопрос Смолову можно в «твиттере», опубликовав его с хэштегом #AskSmolov.
Карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, в Испании продлили до 15 апреля. Смолову, полузащитнику «Валенсии» Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один мяч.
Капдевила: Смолов запомнился всем благодаря своей игре в матче с «Реалом»
Ранее Смолов показал, как тренируется дома во время карантина.
Читайте также
- 29 марта 2020
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:31
-
14:30
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
13:54
-
13:43
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:21
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
10:49
-
10:35
-
10:34
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:46
-
09:27
-
09:24
-
08:30
Партнерский контент