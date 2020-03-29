Смолов ответит на вопросы болельщиков «Сельты» в социальных сетях

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», ответит на вопросы испанских болельщиков в клубных социальных сетях. Об этом сообщили в официальном "твиттере" «Сельты».

Задать вопрос Смолову можно в «твиттере», опубликовав его с хэштегом #AskSmolov.

Карантин, введённый из-за пандемии коронавируса, в Испании продлили до 15 апреля. Смолову, полузащитнику «Валенсии» Черышеву и другим жителям Испании запретили выходить из дома без веских причин.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В этом сезоне 30-летний форвард провёл шесть матчей в Примере и забил один мяч.

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Ранее Смолов показал, как тренируется дома во время карантина.