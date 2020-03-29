Тедеско: у Бакаева есть шансы заиграть в клубах топ-5 лиг Европы

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев способен проявить себя в клубах пяти лучших лиг Европы.



«Безусловно, шансы заиграть есть, но прежде всего он игрок «Спартака». И будет играть за нас. Пока Бакаев молодой, он может сделать шаги, выступая за нашу команду», — сказал Тедеско во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».

Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

Московский «Спартак» набрал 28 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.