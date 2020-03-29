«Это топище». Дзюба запостил смешное видео о коронавирусе
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал шутливое видео на тему коронавируса.
Футболист выложил переделанный ролик рекламы фасоли, в которой показана высадка астронавтов на Луну. Космический монстр в видео представлен в образе коронавируса, астронавты — в образе стран, борющихся с эпидемией. «Это топище», — подписал Дзюба ролик.
Не все подписчики в комментариях оценили юмор. «Уже не смешно, к сожалению», — написала almastasika.
«Ты идиот. Юмор пятиклассника», — считает m_morgunov.
«У людей серьёзная беда, а тебе весело», — возмутился by_mansory.
Ранее Дзюба рассказал, как у него проходит карантин, а также поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавируса.
«Не болеем, проспиртованы все». Дзюба — об отношении россиян к коронавирусу
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