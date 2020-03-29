«Это топище». Дзюба запостил смешное видео о коронавирусе

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал шутливое видео на тему коронавируса.

Футболист выложил переделанный ролик рекламы фасоли, в которой показана высадка астронавтов на Луну. Космический монстр в видео представлен в образе коронавируса, астронавты — в образе стран, борющихся с эпидемией. «Это топище», — подписал Дзюба ролик.

Не все подписчики в комментариях оценили юмор. «Уже не смешно, к сожалению», — написала almastasika.

«Ты идиот. Юмор пятиклассника», — считает m_morgunov.

«У людей серьёзная беда, а тебе весело», — возмутился by_mansory.

Ранее Дзюба рассказал, как у него проходит карантин, а также поделился мнением об отношении россиян к пандемии коронавируса.