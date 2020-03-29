Щенсны: Аллегри заставил Роналду после удаления купить всем в команде по iMac

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щенсны вспомнил, что главный тренер Массимилиано Аллегри заставлял игроков дарить друг другу подарки после нарушений дисциплины.



После удаления в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» в сентябре 2018 года нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подарил каждому игроку команды по компьютеру iMac.

«Теперь у каждого из нас есть iMac. Правда, нам пришлось долго ждать, потому что Роналду не был согласен с тем удалением и настаивал, что делал всё правильно. Понадобилось некоторое время, около двух месяцев, но каждый из нас получил по iMac», — цитирует Щенсны Daily Mail.

Щенсны также отметил, что за своё опоздание на тренировку однажды подарил каждому игроку в команде наушники Dr. Dre Beats.

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул мадридский «Реал» и перешёл в туринский «Ювентус» летом 2018 года.