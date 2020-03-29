Малком рассказал, чем занимается в самоизоляции
Нападающий «Зенита» Малком рассказал бразильским СМИ, как Россия справляется с пандемией коронавируса и чем он занимается во время самоизоляции.
«Российский чемпионат остановлен, рекомендуется соблюдать осторожность и оставаться дома. Некоторые места уже закрыты для посещений.
Тренируюсь дома в соответствии с рекомендациями, которые получаю от сотрудников «Зенита». Общаюсь с семьёй и друзьями через социальные сети или по видеосвязи. Пользуюсь моментом, чтобы больше читать, учить русский язык, улучшать навыки общения. Слушаю музыку. В любом случае провожу время только дома", — сказал Малком в интервью Meu Timão.
Ранее Малком прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире. Форвард призвал всех оставаться дома.
Малком — о коронавирусе: нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой
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