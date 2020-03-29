Ярмоленко: ситуация в Англии не самая лучшая

Украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко рассказал о жизни в Лондоне в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
«В семье со здоровьем всё хорошо, сидим дома и стараемся никуда не выходить. Коронавирус в „Вест Хэме“? Я читал об этом в интернете, но никто из игроков не сообщал о том, что заболел. Буду надеяться, что все здоровы.
В клубе нам дали четыре дня выходных. После этого два дня тренировки были небольшими группами, мы переодевались на улице. В основном мы просто бегали и били по воротам. Всё было не так, как всегда. Потом нас опять отпустили по домам. Нам сразу сообщили, что все должны оставаться в Лондоне.
Люди стали намного больше переживать. Ещё две недели назад не было такой паники. Всё закрыто. Работают только продуктовые магазины и аптеки, заболевает очень много людей. Ситуация в Англии не самая лучшая», — приводит слова Ярмоленко Football.ua со ссылкой на передачу «Великий футбол».
- 29 марта 2020
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