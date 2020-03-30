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Защитник «Уфы» Терентьев стал отцом

Защитник «Уфы» Терентьев стал отцом
Футбол / РПЛ 0

В семье защитника «Уфы» Дениса Терентьева родилась дочь.

«ФК «Уфа» поздравляет Дениса Терентьева с рождением дочери! В семье защитника футбольного клуба «Уфа» Дениса Терентьева произошло радостное событие – рождение дочери! Желаем Денису и его семье благополучия, а малышке расти здоровой и радовать родителей», — сообщается в официальном «твиттере» башкирского клуба.

Терентьев перешёл в «Уфу» летом 2019 года из петербургского «Зенита» на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги (три — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года.

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