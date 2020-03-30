Месси объявил, что игроки «Барселоны» откажутся от 70% зарплаты и помогут работникам клуба

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время.

Аргентинец рассказал также, что он и его одноклубники переведут деньги работникам «Барселоны», чтобы они смогли получить свою зарплату в полном объёме.

«Нас не перестаёт удивлять, что внутри клуба были те, кто пытался оказать на нас давление и заставить сделать то, что мы и так собирались сделать. Соглашение было отложено на несколько дней из-за того, что мы искали правильный способ помочь клубу и его работникам в эти трудные времена», — написал Месси.

В марте чемпионат Испании, как и практически все другие европейские лиги, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что финансовые потери «Барселоны» могут составить € 100 млн.