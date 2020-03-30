«Предложение, от которого не мог отказаться». Цорн рассказал, как оказался в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился воспоминаниями о своём приходе в московский клуб.
«Я параллельно с учёбой самостоятельно занимался агентской работой и в 2014 году получил лицензию FIFA Match Agent, позволяющую организовывать товарищеские матчи таких клубов, как «РБ Лейпциг», «Мюнхен-1860» и многих российских клубов.
В зимнем перерыве в 2019 году я был соорганизатором турнира между клубами в Катаре. Тогда поближе познакомился с Леонидом Федуном, и у нас состоялась длинная беседа. Федуна я знал и раньше, потому что с 2017 года отвечал за организацию всех тренировочных сборов и товарищеских матчей «Спартака». Он подошёл ко мне и хотел получить оценку по кадровой работе клуба. Через месяц мне позвонил тогдашний вице-президент, который сообщил, что хотел рассмотреть мою кандидатуру в качестве нового спортивного директора. Я этого не ожидал. Через несколько недель президент предложил мне должность директора. В моём возрасте это было предложение, от которого я не мог отказаться. Конечно же, я не мог ответить «нет», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.
- 30 марта 2020
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:48
-
15:39
-
15:23
-
15:00
-
14:46
-
14:38
-
14:28
-
14:11
-
13:54
-
13:30
-
13:25
-
13:16
-
13:15
-
13:03
-
12:50
-
12:30
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:51
-
11:19
-
11:08
-
10:54
-
10:27