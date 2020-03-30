«Предложение, от которого не мог отказаться». Цорн рассказал, как оказался в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился воспоминаниями о своём приходе в московский клуб.



«Я параллельно с учёбой самостоятельно занимался агентской работой и в 2014 году получил лицензию FIFA Match Agent, позволяющую организовывать товарищеские матчи таких клубов, как «РБ Лейпциг», «Мюнхен-1860» и многих российских клубов.



В зимнем перерыве в 2019 году я был соорганизатором турнира между клубами в Катаре. Тогда поближе познакомился с Леонидом Федуном, и у нас состоялась длинная беседа. Федуна я знал и раньше, потому что с 2017 года отвечал за организацию всех тренировочных сборов и товарищеских матчей «Спартака». Он подошёл ко мне и хотел получить оценку по кадровой работе клуба. Через месяц мне позвонил тогдашний вице-президент, который сообщил, что хотел рассмотреть мою кандидатуру в качестве нового спортивного директора. Я этого не ожидал. Через несколько недель президент предложил мне должность директора. В моём возрасте это было предложение, от которого я не мог отказаться. Конечно же, я не мог ответить «нет», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.

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