Норманн: слышал про Бьорндалена, он вроде на лыжах бегает и стреляет
Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал, как он относится к лыжному спорту и биатлону.
«Знаете, я не хожу в лес, не катаюсь на лыжах и не рыбачу. Зато люблю тренировки на поле. Катание на лыжах оставлю кому-нибудь другому. Это всё вообще не про меня. Смотрю ли я чемпионаты мира по лыжам? Нет. Умею ли я на них кататься? Тоже нет. Я как-то пытался попробовать, но чуть не убился. Тогда я мог получить серьёзную травму и решил больше не прикасаться к лыжам с того момента.
Бьорндален? Он вроде на лыжах бегает и стреляет. Про него я слышал, конечно. Нортуг? Я точно его знаю. Кто круче: Нортуг или Сульшер? Для меня, очевидно, Уле-Гуннар», — приводит слова Норманна сайт телеканала «Матч ТВ».
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