Вирусолог Комиссаров: есть большая вероятность, что новый коронавирус станет сезонным

«Зенит» запустил новый социальный проект «Вместе победим!», в рамках которого пресс-служба клуба пообщалась с заведующим лабораторией молекулярной вирусологии ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России в Санкт-Петербурге Андреем Комиссаровым.

«Есть большая вероятность, что новый коронавирус станет сезонным. То есть сейчас будет какой-то пик заболеваемости, когда человечество столкнулось с вирусом в первый раз. Потом этот пик неизбежно пойдёт на спад. Но есть высокая вероятность, что этот вирус будет возвращаться каждый осенне-зимний или зимне-весенний период.



Потому что коронавирусы есть сезонные, и нынешний коронавирус — это же не первый коронавирус, который «научился» заражать человека. Есть четыре коронавируса, которые встречаются примерно у 1% больных каждую осень, зиму — просто они не вызывают таких тяжёлых последствий и они циркулируют среди людей довольно давно, успели «притереться» к ним, что ли. А этот коронавирус — новый, попал к нам от животных недавно.

Это абсолютно новый патоген, вызвавший пандемию. Очень многие пандемии, с которыми человек имел дело, вызванные респираторными инфекциями (мы не берём ВИЧ или гепатиты) и которые передаются воздушно-капельным путём, — это пандемии гриппа. Человечество научилось сдерживать грипп, делать его управляемым и поэтому значительно меньше его опасается. Это старый враг, и он знаком. В случае коронавируса неизвестны отдалённые последствия заболевания у тех людей, которые его перенесли. Просто потому, что нет таких данных. Может быть, этих последствий и нет, а может, и есть. Этого никто не знает.



Кроме того человечество развивается, и ценность человеческой жизни становится выше. Скажем, в XIX веке человечество значительно спокойнее относилось к гибели куда большего количества людей, а сейчас не может себе этого позволить. Также, ни один из респираторных вирусов, вызывавших серьезные эпидемии за последнее десятилетие, не становился причиной таких пиковых нагрузок на систему здравоохранения», — приводит слова Комиссарова официальный сайт «Зенита».