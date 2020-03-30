Глушаков — о Тиле: не каждый может играть за «Спартак» под восьмым номером

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за грозненский «Ахмат», в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился своим мнением об игре хавбека московского клуба Гуса Тиля.
«Я не особо слежу за «Спартаком», я и про состав ничего не могу говорить. Есть руководство, тренеры. Я не нахожусь в команде, поэтому не могу ничего говорить. Почему говорил, что место «Спартака» шестое или восьмое в этом сезоне? Потому что ушёл костяк, сложно с молодыми бороться за высокие места. Нужны ветераны, которые могли бы повести за собой. Как показал этот сезон, я оказался прав. Значит, разбираюсь в футболе.
Что касается мнения о Тиле, то он не особо играл. Может, ему нужно номер поменять? Под восьмым не каждый может играть за «Спартак» (смеётся )», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
- 30 марта 2020
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