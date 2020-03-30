Глушаков: испытание коронавирусом преодолеем, другого выхода у русской нации нет

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Конца всему не будет, дай бог всем здоровья. Наверное, где-то мы перегнули палку и переборщили. У нас всё есть, жизнь удалась, отдыхаем. Сейчас все сидят дома. Думаю, люди так переосмыслят ценности жизни. Все побудут с семьями без суеты и перелётов.
Мы преодолеем это испытание, другого выхода нет у русской нации. Русские всегда будут первыми. Все сидите дома», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек. По состоянию на 25 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.
- 30 марта 2020
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:48
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:16
-
17:59
-
17:57
-
17:38
-
17:33
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:50
-
16:47
-
16:40
-
16:36