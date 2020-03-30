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Глушаков: испытание коронавирусом преодолеем, другого выхода у русской нации нет

Глушаков: испытание коронавирусом преодолеем, другого выхода у русской нации нет
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в рамках прямого эфира в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Конца всему не будет, дай бог всем здоровья. Наверное, где-то мы перегнули палку и переборщили. У нас всё есть, жизнь удалась, отдыхаем. Сейчас все сидят дома. Думаю, люди так переосмыслят ценности жизни. Все побудут с семьями без суеты и перелётов.

Мы преодолеем это испытание, другого выхода нет у русской нации. Русские всегда будут первыми. Все сидите дома», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, во всём мире вирусом заразилось более 720 тыс. человек. Число погибших превысило 30 тыс. человек. По состоянию на 25 марта в России зарегистрировано 1836 случаев заражения.

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