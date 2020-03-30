Экс-игрок «Зенита» Астафьев: испугаться коронавируса не успел

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев рассказал, как прошёл лечение в больнице, куда был доставлен с симптомами коронавируса.



«Страшно ли было узнать, что у меня нашли симптомы коронавируса? Честно говоря, испугаться не успел. Хотя в Боткинской больнице было немного жутковато. Все врачи — в защитных костюмах, как у Владимира Владимировича Путина, когда он посещал больницу в Москве, только эти костюмы белого цвета. Врач говорил, что я спортсмен, у меня натренированный организм и с инфекцией справится.



Меня поместили в одноместный бокс. С другими больными не общался, только с врачом. Еще каждый день приходил санитар, тоже в защитном костюме, и делал уборку. Врач мне говорил, что через больницу прошел уже миллион человек. Чувствовал себя нормально, кашля и температуры не было, повторное тестирование дало отрицательный результат, и меня выписали. Я здоров!



Семья переживала, особенно бабушка волновалась. Сейчас же столько пишут и говорят о коронавирусе, и столько разного, а она всё это читала, слушала. Как выписался, сразу домой, принял душ и поехал к семье в загородный дом. Мы с женой ждём третьего ребёнка, так что надо быть рядом с ней», — приводит слова Астафьева «Петербургский дневник».

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