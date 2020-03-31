Агент Мартинеса прокомментировал информацию об интересе со стороны «Реала» и «Барселоны»

Агент Бето Яке, представляющий интересы аргентинского нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны».



«Говорят, в его услугах заинтересованы „Барселона“ и „Реал“, но он делает вид, будто ничего не происходит. Другие не спали бы ночами. Лаутаро никогда не звонит мне, чтобы узнать, правдивы ли слухи. Он полностью сосредоточен на своей работе. Мы разговаривали со многими, но не более того.



Его постоянное развитие означает, что лучшие команды мира с интересом наблюдают за ним. Надеемся, усилия Лаутаро будут вознаграждены, как он того заслуживает», — приводит слова Яке Football Italia со ссылкой на Radio del Plata.

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