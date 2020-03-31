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Евсеев: видимо, «Уфа» продлит карантин для футболистов до 12 или 15 апреля

Евсеев: видимо, «Уфа» продлит карантин для футболистов до 12 или 15 апреля
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что клуб, скорее всего, продлит для футболистов карантин, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Через день после игры с ЦСКА мы собрались, провели тренировку, а потом генеральный директор приехал с собрания лиги, и мы совместно приняли решение распустить ребят на две недели. Дали им задания: тренировки шесть раз в день по 45-60 минут, один выходной. Вторая неделя подходит к концу, но, видимо, мы продлим карантин до 12 или 15 апреля.

На сегодняшний момент все иностранные футболисты в городе, никто не улетал. Тилль, когда почувствовал недомогание, сразу сел на карантин. Мы ему вызвали медицинскую бригаду, но у него по итогам трех тестов ничего не подтвердилось», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

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