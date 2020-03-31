Ван Перси: Фергюсон всегда добивался, чтобы 27 миллионеров были довольны

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси поделился мнением о работе под руководством Алекса Фергюсона, тренировавшего «манкунианцев» с 1986 по 2013 год.

«Фергюсон мог бы добиться успеха в любой сфере? Я согласен с этим. Словами и поступками он всегда добивался того, чтобы 27 миллионеров были довольны. Каждый из этих 27 считал себя лучшим, был уверен, что заслуживает играть больше, чем другие. Как с этим справиться?

Большинство из этих 27 действительно были хорошими игроками. В сезоне-2012/2013 Фергюсон показал мастер-класс по управлению. Все были всем довольны и мотивированы. Ему всегда удавалось поддерживать нужную энергетику каждого игрока. Некоторые немного боялись его, и с ними он был достаточно мягок, чтобы они смогли расслабиться.

Но он мог стать очень строгим на следующий день, если ты снизишь требования. Он невероятный тренер, потому что блестяще мог переключаться между кнутом и пряником. С ним можно было обсудить что угодно, но взамен ты должен был выкладываться на тренировках. Он умел быть жёстким, немного жестоким, а когда нужно – положить руку на плечо и успокоить», — приводит слова Ван Перси So Foot.

Ван Перси перешёл из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году за € 30 млн. Он провёл за «манкунианцев» три сезона, в которых принял участие в 105 матчах во всех турнирах, отметившись 46 забитыми мячами и 15 результативными передачами.