«Ньюкасл» — первый клуб АПЛ, сокративший зарплату сотрудникам из-за коронавируса

Руководство «Ньюкасл Юнайтед» сообщило сотрудникам клуба о сокращении зарплаты на 80% в связи с приостановкой сезона, вызванной пандемией коронавируса. Работники «сорок» будут получить не более £ 2500 в месяц (€ 2800), сообщает The Sun.

Снижение зарплаты не коснётся футболистов и тренерского штаба первой команды «Ньюкасла». При этом скауты и тренеры академии будут получать меньше.

Представители благотворительной организации «Ньюкасла», которые на прошлой недели помогали доставлять продовольственные посылки наиболее уязвимым жителям города, были отправлены в отпуск.

По информации английских медиа, следующим клубом АПЛ, который сократит выплаты своим сотрудникам, станет лондонский «Тоттенхэм Хотспур».