Президент «Урала» прокомментировал информацию, что сезон РПЛ возобновится не раньше 30 мая
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что матчи Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 будут возобновлены не раньше конца мая.
Нынешний розыгрыш чемпионата России был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса.
«Мы пока ничего не получали. Может что-то и пришло, но мы не выходим на работу. Конкретики по этому вопросу пока что нет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что руководство РПЛ проинформировало клубы, что сезон точно не возобновится раньше 30 мая.
Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
Статистика игроков Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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