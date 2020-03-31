За отмену сезона выступают четыре аутсайдера АПЛ. Все топ-клубы — против

Стали известны подробности разногласий между представителями английской Премьер-лиги относительно судьбы оставшейся части нынешнего сезона.



Как сообщает The Independent, за полную отмену розыгрыша выступают лишь четыре клуба из нижней части турнирной таблицы. По мнению их руководителей, суммы, которые будут выплачены им по итогам сезона, в любом случае будут превышать деньги, которые придётся вернуть транслирующим матчи компаниям за отмену оставшихся туров.



В свою очередь против идеи об отмене оставшейся части сезона выступают все клубы из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги.



Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи нынешнего сезона английского чемпионата могут быть доиграны летом в изолированных лагерях.



Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.

АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях