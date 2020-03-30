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АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях

АПЛ может доиграть сезон летом в изолированных лагерях
Футбол / Англия 0

Английская Премьер-лига может доиграть сезон летом в изолированных лагерях, сообщает The Independent.

По данным источника, руководство английского футбола рассматривает вариант с проведением оставшихся 92 матчей не на стадионах, а, скорее всего, на тренировочных базах. Матчи планируется проводить каждый день без зрителей. Все встречи будут транслироваться по телевидению. Данный проект получил поддержку правительства, которому нравится идея сплотить граждан благодаря национальному виду спорта в условиях карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен. Лидером турнира является «Ливерпуль», который на 25 очков опережает ближайшего преследователя.

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