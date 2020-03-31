«Лестер» заинтересовался Коутиньо
«Лестер Сити» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport.es.
По данным источника, на трансфере футболиста настаивает главный тренер английского клуба Брендан Роджерс, который ранее работал с ним в «Ливерпуле». Впрочем, купить бразильца «Лестер Сити» вряд ли сможет из-за высокой стоимости, поэтому может только арендовать его.
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 145 млн. В нынешнем сезоне 27-летний хавбек выступает за «Баварию» на правах аренды. Хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), стал автором восьми забитых мячей (один — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.
«Барселона» не может найти покупателя на Коутиньо. Вероятно, игрок снова уйдёт в аренду
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