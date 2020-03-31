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PR-директор «Локомотива» рассказал, какие убытки несут российские клубы из-за коронавируса

PR-директор «Локомотива» рассказал, какие убытки несут российские клубы из-за коронавируса
Футбол / РПЛ 0

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал о финансовых потерях клуба из-за карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы не можем продавать билеты, также закрыт клубный магазин. Продажа мерча и билетов – это одни из важнейших позиций. К сожалению, эти статьи доходов в целом не так развиты в России, а тут всё окончательно свелось к нулю.

Для больших клубов потери исчисляются десятками миллионов рублей.

Могу сказать, что не у всех футболистов «Локомотива» контракты в евро. Но даже в валютных контрактах присутствуют определённые отсечки. Точнее уже сказать не могу – коммерческая тайна.

Коммерческий департамент, и без того работавший на максимуме, не может сейчас начать работать как-то по-другому, усерднее. Работа идет в штатном режиме. А этих статей дохода… Их просто не стало. Планируя свой финансовый год, ты можешь, например, в качестве рисков заложить не выход в плей-офф Лиги чемпионов или, к примеру, в принципе невыход в Лигу чемпионов. Здесь у тебя есть конкретные цифры. Если ты выходишь, ты столько получаешь, не выходишь, столько не получаешь. Дальше, отталкиваясь от этого, ты понимаешь, что тебе придётся делать. Но как заложить пандемию?» — сказал Брейдо в интервью каналу COMMANDOS в YouTube.

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