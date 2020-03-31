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Роналдиньо сыграл в футволей в парагвайской тюрьме

Роналдиньо сыграл в футволей в парагвайской тюрьме
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо сыграл в футволей, находясь в парагвайской тюрьме.

Футволей является видом спорта, который основан на правилах пляжного волейбола и футбола. В игре используется футбольный мяч с волейбольной сеткой. Игроки имеют право бить по мячу любыми частями тела, кроме рук.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

Ранее с обращением к Роналдиньо выступил его бывший партнёр по «Барселоне» Самуэль Это'О.

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