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Клубы АПЛ не торопятся урезать зарплату игрокам, опасаясь судебных исков

Клубы АПЛ не торопятся урезать зарплату игрокам, опасаясь судебных исков
Футбол / Англия 0

Клубы АПЛ не торопятся снижать заработную плату звёздным игрокам, опасаясь судебных исков, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клубы чемпионата Англии не хотят просить у футболистов пойти на снижение зарплаты, поскольку это может привести к тому, что игроки подадут в суд и получат возможность покинуть клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сократил зарплаты сотрудников из-за приостановки сезона. «Тоттенхэм» — второй клуб английской Премьер-лиги, который прибегнул к снижению зарплат своих работников. Ранее на это пошёл «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью помог пожилым людям во время пандемии коронавируса.

За отмену сезона выступают четыре аутсайдера АПЛ. Все топ-клубы — против
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