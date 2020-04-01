Экс-защитник «Барселоны» Бартра сменил причёску по голосованию подписчиков в «инстаграме»

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, ныне выступающий за «Бетис», в «инстаграм-сторис» запустил опрос, в ходе которого решалось, стоит ли ему менять причёску.
Результаты голосования распределились следующим образом: 59% — «За» и 41% — «Против».
Смена образа не заставила себя долго ждать, и уже через некоторое время в «инстаграме» испанца появились фото обновлённого имиджа с короткой причёской.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бартры.
В текущем сезоне Бартра принял участие в 26 встречах за «Бетис» во всех турнирах, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу. В 6 матчах он помог своей команде оставить свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, 12 марта чемпионат Испании, как и все спортивные соревнования по всему миру, был приостановлен изначально на 2 тура, в связи с пандемией коронавируса, но позже пауза была продлена на неопределённый срок.
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