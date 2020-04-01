Глава Федерации футбола Беларуси: критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем

Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов прокомментировал решение продолжать чемпионат в условиях пандемии коронавируса, а также рассказал о мерах противодействия инфекции на стадионах.

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам.

Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион.

Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», – приводит слова Базанова «Прессбол».

По состоянию на 31 марта в мире было зафиксировано более 820 тыс. случаев заражения коронавирусом, а смертей было зарегистрировано около 40 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс. человек. В Беларуси диагноз коронавирус был поставлен в 152 случаях. Выздоровлений зафиксировано – 47, а смертей – 1.