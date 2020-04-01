Макси Родригес рассказал, как обманул Бенитеса ради перехода в «Ливерпуль»
Вингер «Ньюэллс Олд Бойз» Макси Родригес вспомнил, как обманул тренера Рафаэля Бенитеса, чтобы в 2010 году перейти из мадридского «Атлетико» в «Ливерпуль».
«Рафа сказал мне, что очень важно, чтобы все в команде могли разговаривать на английском. Когда он спросил меня, знаю ли этот язык, я ответил: «Да, конечно, не переживай». Не хотел, чтобы переговоры сорвались, поэтому и соврал.
Но потом была пресс-конференция в Англии. Рафа сказал, что сначала выступит он, а потом я продолжу. В этот момент сказал ему: «Послушай, я только знаю, как говорить «привет». Он ответил мне: «Ах ты говнюк». Но мы оба посмеялась над этой ситуацией, а потом я выучил английский», — приводит слова Родригеса Marca.
Макси выступал за «Ливерпуль» с 2010 по 2012 год.
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