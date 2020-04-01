Вице-капитан «Луча»: и без коронавируса команды летом уже бы не существовало

Вице-капитан «Луча» Максим Насадюк прокомментировал решение властей о прекращении финансирования клуба.
«Мы все были шокированы решением губернатора. У нас единственный регион, где решили вообще убрать профессиональный спорт. Я понимаю, что это решение назревало, но для нас это всё равно неожиданно. С ребятами ещё не виделись, мы на самоизоляции, но вопросов ещё много. Впереди просто пропасть неведения.
Футбольного клуба «Луч» уже не будет. Не могу предположить, год это или больше, но план у руководства должен быть. Может пойти цепная реакция – возможно, мы первые, но не последние, кого эта проблема коснётся. Сейчас нужно было исходить из ситуации с коронавирусом, дай бог, чтобы сработала изоляция, чтобы распространение пошло на спад. И если всё получится, то не вижу смысла закрывать клубы. Но сейчас мы не знаем, что будет через два месяца.
На сегодняшний день команда существует, заработную плату никто не отменял. А что будет дальше, обсудим с руководством. Видимо, придётся искать новый клуб. Не пропадём. Есть ли надежда, что губернатор поможет и всё ещё поменяется? Даже не верю в это. В футболе точно не поменяется – клуб будет закрыт. В коронавирусе просто нашли повод, чтобы прикрыть клуб? Есть ощущение, что и без этого повода команды летом уже бы не существовало», — сказал Насадюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 1 апреля 2020
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