Евсеев оценил новую форму сборной России и показал коллекцию футбольных и хоккейных маек

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сказал, что ему понравился новый вариант домашней формы национальной команды России. Специалист также показал свою коллекцию футбольных и хоккейных маек.

«У меня 20 матчей за сборную. Помню каждый, и не только тот, против Уэльса. Помню форму, в которой мы выходили на поле. Футболисты всегда обращают внимание на то, как она сидит, как хорошо смотрится — в красивой футболке играть приятнее. Что, кстати, в «Уфе» очень хорошо понимают. У нас сейчас одна из самых красивых форм в РПЛ.

Увидел вариант новой формы сборной, которую делали для Евро-2020. Мне нравится! Сразу возникает ощущение нашего флага. Красивые цвета, чувствуется, что они наши, российские.

У меня дома хранятся разные футболки. И много хоккейных, кстати! Свитер Патрика Руа — подарок от Александра Самедова, Фролова — от Дмитрия Сенникова, Евгения Малкина — от Дмитрия Сычёва. Откуда в коллекции футбольные, думаю, пояснять не надо. В старости сяду с правнуками и расскажу, как пылил их прадедушка. Есть что вспомнить», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».