Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов в России и сравнил команду с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями, как он возглавил башкирский клуб.

«Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно. 31 марта 2019 года мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая — 0:2. Главное, верить в себя и в своих игроков в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда всё получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью — 2:2, 1:1 и 0:0.

С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».