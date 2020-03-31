Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов в России и сравнил команду с ЦСКА
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями, как он возглавил башкирский клуб.
«Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны! Это был сильный и интересный вызов, год пролетел незаметно. 31 марта 2019 года мы играли с ЦСКА в Москве. Вырвали ничью, уступая — 0:2. Главное, верить в себя и в своих игроков в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда всё получится! А с ЦСКА, который тренирует Виктор Гончаренко, тоже возглавлявший «Уфу», мы уже сыграли трижды. И все три раза вничью — 2:2, 1:1 и 0:0.
С шестикратными чемпионами России «Уфа» в последний год на равных!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Евсеев — о незрелищной игре команды: мы всегда танцуем от соперника
Читайте также
- 31 марта 2020
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:59
-
22:32
-
22:12
-
22:05
-
21:51
-
21:47
-
21:28
-
21:14
-
21:12
-
20:47
-
20:38
-
20:30
-
20:17
-
20:14
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:07
-
19:06
-
18:50
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:35
Партнерский контент