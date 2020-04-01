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Алисон забросил мяч в окно и отпраздновал в стиле Роналду

Алисон забросил мяч в окно и отпраздновал в стиле Роналду
Футбол / Англия 0

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер показал, как проводит время во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

27-летний бразилец опубликовал в своём «инстаграме» видео, на котором издалека бросает мяч и попадает в окно на крыше своего дома. Удачный бросок Алисон отпраздновал в стиле нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время практически во всех футбольных первенствах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и английская Премьер-лига и другие представители топ-5 европейских чемпионатов. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок, а Евро-2020, который должен был пройти этим летом, состоится в 2021 году.

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