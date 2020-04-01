Дюков: приостановку соревнований болельщики восприняли достойно

Президент РФС Александр Дюков оценил реакцию футбольных болельщиков на приостановку чемпионата России и других соревнований в стране.
«Мы очень ждём возвращения футбола. Приостановку соревнований наши болельщики восприняли достойно и сознательно. Мы видим вклад футбольного сообщества в борьбу с эпидемией: игроки и тренеры активно участвуют в информационных кампаниях в поддержку мер защиты от распространения вируса, ответственно тренируются, подавая пример своим болельщикам, как проводить время в самоизоляции. Футбол – главный вид спорта в мире. И первые сыгранные матчи станут символом того, что кризис преодолён», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.
17 марта РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 апреля, пауза была продлена до 31 мая.
- 1 апреля 2020
-
20:51
-
20:24
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:54
-
19:44
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:08
-
19:02
-
18:45
-
18:40
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
16:57
-
16:41
-
16:39
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:47
-
15:41