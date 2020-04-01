Дюков: приостановку соревнований болельщики восприняли достойно

Президент РФС Александр Дюков оценил реакцию футбольных болельщиков на приостановку чемпионата России и других соревнований в стране.

«Мы очень ждём возвращения футбола. Приостановку соревнований наши болельщики восприняли достойно и сознательно. Мы видим вклад футбольного сообщества в борьбу с эпидемией: игроки и тренеры активно участвуют в информационных кампаниях в поддержку мер защиты от распространения вируса, ответственно тренируются, подавая пример своим болельщикам, как проводить время в самоизоляции. Футбол – главный вид спорта в мире. И первые сыгранные матчи станут символом того, что кризис преодолён», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

17 марта РФС официально объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 апреля, пауза была продлена до 31 мая.