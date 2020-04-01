Дзюба: Уткин настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о комментаторе Василии Уткине.

«Я такой, какой есть. Я не пытаюсь быть другим. Больше всего в людях в наше время ненавижу лживую неадекватность, когда люди не хотят ничего слышать. Без аргументов. Уткин? Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его «Футбольный клуб» смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей.

Что ему ещё сказать? Глядя на него, и так видно, что природа сделала своё дело. Он убивает сам себя. Мне его, с одной стороны, даже жалко – он очень талантливый человек. Не знаю, откуда в нём столько злости и обиды, я понимаю, что он одинок – и поэтому злится на весь мир. Но меня убивает другое – он помогает Ткаченко, я слышал про эти вбросы. Это большая игра, определённым людям нужно кого-то очернить. А чтобы быть белым и пушистым, есть Вася Уткин", — сказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.