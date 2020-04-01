Дзюба: Уткин настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о комментаторе Василии Уткине.
«Я такой, какой есть. Я не пытаюсь быть другим. Больше всего в людях в наше время ненавижу лживую неадекватность, когда люди не хотят ничего слышать. Без аргументов. Уткин? Раз и навсегда объясню, хотя сейчас поднимется хайп. Я ему не отвечаю, потому что он на мне пытается поймать хайп. Человек безумно талантлив, был голосом и олицетворением футбола, его «Футбольный клуб» смотрели все. Но человек настолько деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале. А чтобы вернуться, ему надо оскорблять людей.
Что ему ещё сказать? Глядя на него, и так видно, что природа сделала своё дело. Он убивает сам себя. Мне его, с одной стороны, даже жалко – он очень талантливый человек. Не знаю, откуда в нём столько злости и обиды, я понимаю, что он одинок – и поэтому злится на весь мир. Но меня убивает другое – он помогает Ткаченко, я слышал про эти вбросы. Это большая игра, определённым людям нужно кого-то очернить. А чтобы быть белым и пушистым, есть Вася Уткин", — сказал Дзюба в прямом эфире в «инстаграме» Тины Канделаки.
- 1 апреля 2020
-
22:22
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:33
-
21:21
-
21:16
-
21:08
-
21:05
-
21:01
-
20:57
-
20:51
-
20:24
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:55
-
19:54
-
19:44
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:08
-
19:02
-
18:45
-
18:40
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
17:54
-
17:47