В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренера английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
По данным источника, в клубах опасаются, что благодаря плотному календарю после возобновления сезона игроки будут подвержены высокому травматизму. Чтобы избежать этого, команды будут просить ввести дополнительные замены.
Также игроки ожидают мини-предсезонку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.
Напомним, на данный момент практически все спортивные соревнования по всему миру были приостановлены из-за коронавируса. Впервые вспышка коронавируса была выявлена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ заявила о том, что эпидемия является пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 930 тыс. случаев инфицирования, из которых 47 тыс. человек погибло.
- 2 апреля 2020
-
07:23
-
06:40
-
06:14
-
05:56
-
04:48
-
04:29
-
04:11
-
03:50
-
03:20
-
03:00
-
02:45
-
02:11
-
01:37
-
01:02
-
00:33
-
00:23
- 1 апреля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:33
-
23:16
-
22:57
-
22:57
-
22:41
-
22:39
-
22:30
-
22:22
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:33
-
21:21
-
21:16
-
21:08