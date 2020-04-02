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В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона
Футбол / Англия 0

Главные тренера английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в клубах опасаются, что благодаря плотному календарю после возобновления сезона игроки будут подвержены высокому травматизму. Чтобы избежать этого, команды будут просить ввести дополнительные замены.

Также игроки ожидают мини-предсезонку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.

Напомним, на данный момент практически все спортивные соревнования по всему миру были приостановлены из-за коронавируса. Впервые вспышка коронавируса была выявлена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ заявила о том, что эпидемия является пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 930 тыс. случаев инфицирования, из которых 47 тыс. человек погибло.

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