В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренера английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, в клубах опасаются, что благодаря плотному календарю после возобновления сезона игроки будут подвержены высокому травматизму. Чтобы избежать этого, команды будут просить ввести дополнительные замены.

Также игроки ожидают мини-предсезонку продолжительностью не менее двух недель после снятия запрета на проведение тренировок.

Напомним, на данный момент практически все спортивные соревнования по всему миру были приостановлены из-за коронавируса. Впервые вспышка коронавируса была выявлена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ заявила о том, что эпидемия является пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 930 тыс. случаев инфицирования, из которых 47 тыс. человек погибло.