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«Ливерпуль» опасается ухода Клоппа в сборную Германии

«Ливерпуль» опасается ухода Клоппа в сборную Германии
Футбол / Англия 0

Национальная команда Германии рассматривает главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему наставнику сборной Йоахима Лёву, сообщает Mirror.

По данным источника, «Ливерпулю» придётся предпринять серьёзные усилия для того, чтобы удержать Клоппа в своём клубе. Сам Клопп воспринимает возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии логичным развитием карьеры.

Клопп подписал новый контракт с «Ливерпулем», который рассчитан до 2024 года, минувшей осенью.

С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года «Ливерпуль» сделал огромные шаги вперёд в возвращении на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

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