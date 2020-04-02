«Ливерпуль» опасается ухода Клоппа в сборную Германии

Национальная команда Германии рассматривает главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему наставнику сборной Йоахима Лёву, сообщает Mirror.
По данным источника, «Ливерпулю» придётся предпринять серьёзные усилия для того, чтобы удержать Клоппа в своём клубе. Сам Клопп воспринимает возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии логичным развитием карьеры.
Клопп подписал новый контракт с «Ливерпулем», который рассчитан до 2024 года, минувшей осенью.
С момента назначения Клоппа в октябре 2015 года «Ливерпуль» сделал огромные шаги вперёд в возвращении на главные позиции в мировом футболе. В прошлом сезоне мерсисайдский клуб набрал рекордные для себя 97 очков в Премьер-лиге, но не стал чемпионом страны, однако завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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