Сульшер: знаем, что иногда мы герои, но сейчас герои – это служба здравоохранения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер назвал врачей, которые сейчас ведут борьбу с пандемией коронавируса, настоящими героями.

«Знаем, что иногда мы герои, но в данный момент мы можем быть только вспомогательной поддержкой. Служба здравоохранения, они теперь настоящие герои. Я думаю, что мы все знаем ситуацию сейчас. Мы все терпеливы и ждём возвращения футбола на стадионы и по телевизору, но в то же время мы все должны сыграть важную роль в том, чтобы оставаться дома и следовать указаниям, которые помогут службе здравоохранения. Если кто-то может стать волонтером и помочь, это потрясающе, и именно так мы спасаем жизни», — приводятся слова Клоппа на официальном сайте клуба.

Напомним, на данный момент практически все спортивные соревнования по всему миру были приостановлены из-за коронавируса. Впервые вспышка коронавируса была выявлена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ заявила о том, что коронавирус является пандемией. На сегодняшний день по всему миру зафиксировано более 930 тысяч случаев инфицирования, из которых 47 тысяча человек погибли.

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