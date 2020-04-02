«В тот момент я просто думал о сыне». Боатенг прокомментировал ДТП во время карантина

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал автомобильную аварию, в которую попал, когда ехал к сыну в Лейпциг на своём автомобиле «Мерседес» на летней резине во время снегопада. Машина слетела с дороги и врезалась в отбойник. Ущерб от аварии оценивается в € 25 тыс. Сам игрок не пострадал.
По данным зарубежных СМИ, «Бавария» оштрафует футболиста, который нарушил правила карантина во время пандемии коронавируса.
«Я принимаю каждый штраф в мире, если он оправдан. И я знаю, что было ошибкой не сообщить клубу о моей поездке, но в тот момент я просто думал о сыне.
У него были проблемы со здоровьем. Когда сын зовёт своего отца, тогда, конечно, я всё равно пойду, независимо от того, в какое время. Я принимаю каждый штраф за него, в конце концов, это мой сын. Хочу быть отцом, который не уходит в момент, когда нужно быть со своим четырёхлетним сыном», — приводит слова Боатенга Daily Mail со ссылкой на Bild.
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