Боатенг попал в ДТП на автомобиле с летней резиной

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг попал в автомобильную аварию, сообщает TVO.

По данным источника, футболист ехал к сыну в Лейпциг на своём автомобиле «Мерседес» на летней резине во время снегопада. Машина слетела с дороги и врезалась в отбойник. Ущерб от аварии оценивается в € 25 тыс. Сам игрок не пострадал.

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Боатенг перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 13,5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил пять жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.