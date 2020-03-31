Боатенг попал в ДТП на автомобиле с летней резиной
Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг попал в автомобильную аварию, сообщает TVO.
По данным источника, футболист ехал к сыну в Лейпциг на своём автомобиле «Мерседес» на летней резине во время снегопада. Машина слетела с дороги и врезалась в отбойник. Ущерб от аварии оценивается в € 25 тыс. Сам игрок не пострадал.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» TV Oberfranken.
Боатенг перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 13,5 млн. В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 16 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил пять жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
Боатенг ударил Горецку рукой в лицо на тренировке «Баварии»
Читайте также
- 31 марта 2020
-
20:17
-
20:14
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:39
-
19:33
-
19:31
-
19:27
-
19:07
-
19:06
-
18:50
-
18:48
-
18:30
-
18:26
-
18:15
-
18:12
-
17:55
-
17:52
-
17:35
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:55
-
16:35
-
16:21
-
16:08
-
16:02
-
15:37
-
15:26
-
15:11
-
14:44
-
14:34
Партнерский контент