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Сон отправился на военные сборы в Южную Корею

Сон отправился на военные сборы в Южную Корею
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин покинул Англию, где в настоящее время введён карантин в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает The Sun, 27-летний футболист отправился на родину, в Южную Корею. Там ему предстоит пройти военные сборы, которые начнутся в конце этого месяца и продлятся четыре недели. Таким образом, в случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей. Уточняется, что полученная ранее травма не помешает Сону, поскольку он практически восстановился.

Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему придётся пройти усечённые сборы.

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