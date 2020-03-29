«Тоттенхэм» разрешил Сону и Бергвейну покинуть Англию во время эпидемии

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» разрешило нападающим команды Сон Хын Мину и Стивену Бергвейну покинуть Англию во время приостановки чемпионата из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболисты уже вернулись на родину и будут тренироваться индивидуально.

Сон Хын Мин восстанавливается после перелома правой руки. В этом сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги. Форвард сборной Южной Кореи забил 9 мячей и стал автором 8 результативных передач.

22-летний голландец Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» из ПСВ 29 января 2020 года. В дебютном матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0) смог забить мяч в ворота соперника.

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поработал в качестве волонтёра в лондонском бюро «Энфилд» и помог доставить предметы первой необходимости пожилым людям.