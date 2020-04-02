«Провожаем зиму». Защитник «Спартака» Кутепов слепил снеговика во время самоизоляции

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

«Провожаем зиму», – написал Кутепов.

Посмотреть фотографию можно на странице Ильи Кутепова в «Инстаграме».

29 марта стало известно, что Диана, супруга 26-летнего защитника, родила дочь. Девочку назвали Софией.

Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.

Ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая. В РПЛ сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков, «Спартак» располагается на восьмом месте (28).