«Провожаем зиму». Защитник «Спартака» Кутепов слепил снеговика во время самоизоляции

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
«Провожаем зиму», – написал Кутепов.
Посмотреть фотографию можно на странице Ильи Кутепова в «Инстаграме».
29 марта стало известно, что Диана, супруга 26-летнего защитника, родила дочь. Девочку назвали Софией.
Кутепов — воспитанник московского «Спартака». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям. Контракт Кутепова с московским клубом действует до лета 2021 года.
Ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая. В РПЛ сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков, «Спартак» располагается на восьмом месте (28).
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