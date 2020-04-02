Смолов объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Реала» бурно

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал об ощущениях после гола в ворота мадридского «Реала». В матче 24-го тура чемпионата Испании в середине февраля россиянин помог команде из Виго сыграть со «сливочными» вничью (2:2).
«Что чувствовал, когда забил «Реалу»? Честно говоря, я увидел, что некоторые игроки «Реала» обратились к судье, чтобы уточнить, не было ли офсайда, и начал сомневаться. Из-за VAR ты не можешь отпраздновать гол в полной мере и порадоваться, потому что в голову закрадываются сомнения – вдруг ты был вне игры? Ты сам можешь не заметить линию офсайда и колебаться, не зная, был гол или нет.
Конечно, я надеялся, что гол в ворота «Реала» был забит по правилам. Но из-за VAR я не отпраздновал в полной мере», — сказал Смолов в трансляции на канале «Сельты» в YouTube.
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