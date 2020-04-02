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Президент «Брешии» пригрозил не выпускать команду на поле, если чемпионат возобновят

Президент «Брешии» пригрозил не выпускать команду на поле, если чемпионат возобновят
Футбол / Италия 0

Президент «Брешии» Массимо Челлино прокомментрировал возможное возобновление сезона чемпионата Италии, который на текущий момент приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

«Этот сезон больше не имеет смысла. Мы остановились, команды уже не будут такими, как раньше, матчи пройдут без зрителей, и есть угроза здоровью спортсменов. Для меня возобновление чемпионата – чистое безумие.

Если нас заставят играть, я готов не выпускать команду на поле и проигрывать матчи со счётом 0:3 из уважения к жителям Брешии и их близким, которые уже не с нами», – приводит слова Челлино The Guardian.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.

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