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Григорян прошёл тестирование на коронавирус

Григорян прошёл тестирование на коронавирус
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер ереванского клуба «Урарту» Александр Григорян сообщил, что он пройдёт двухнедельный карантин после прилёта в Россию из Армении.

«Поскольку я обосновался в Ереване и перевёз туда жену с дочками, то домой возвращались всей семьёй. Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции. Ждём улучшения ситуации в Армении, там до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение.

Сейчас на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал — нам позвонили через четыре дня… Сказали, что приедут делать анализы, и предупредили, что теперь надо находиться на карантине две недели. В понедельник прошёл тест на коронавирус уже повторно. Первый дал отрицательный результат. Естественно, у нас всё нормально», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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