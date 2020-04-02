Григорян прошёл тестирование на коронавирус

Главный тренер ереванского клуба «Урарту» Александр Григорян сообщил, что он пройдёт двухнедельный карантин после прилёта в Россию из Армении.
«Поскольку я обосновался в Ереване и перевёз туда жену с дочками, то домой возвращались всей семьёй. Сложа руки не сижу, пытаюсь что-то предпринимать в условиях изоляции. Ждём улучшения ситуации в Армении, там до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение.
Сейчас на двухнедельном карантине. Приехав в Россию, я об этих мерах не знал — нам позвонили через четыре дня… Сказали, что приедут делать анализы, и предупредили, что теперь надо находиться на карантине две недели. В понедельник прошёл тест на коронавирус уже повторно. Первый дал отрицательный результат. Естественно, у нас всё нормально», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
- 2 апреля 2020
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